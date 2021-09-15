Yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani hakkında karar verildi

İstanbul’da yavru kediyi defalarca tekmeleyerek öldüren Rıdvan A. Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul’da yavru kediyi defalarca tekmeleyerek öldüren Rıdvan A.’yı savcılık, tutuklamaya sevk etti. Rıdvan A. ifadesinde, “Dükkandan kısa süreli olarak dışarı çıktım. Yemek yemek için tekrar işyerine girdiğimde kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım” dedi. Sonrasını hatırlamadığını savunan cani, ayıltmak için kedinin üzerine su döktüğünü de söyledi. Kedi katili, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 11 Eylül'de güvenlik görevlileri kamera görüntülerinden bir kişinin kediyi tekmeleyerek öldürdüğünü tespit etmişti. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.



Beslemek için alıkoymuş

Çevredekilerin ifadelerine göre şüpheli şahsın kediyi beslemek için yanına aldığı, ancak sonraki gün yemek tenceresine girmesi üzerine sinirlenip öldürdüğü öğrenildi. Kimliği tespit edilen şüpheli Rıdvan A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.

"Gözüm döndü"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Rıdvan A. Kuru Gıda Hali'nde babasına ait işyerinde çalıştığını belirterek, "Olay günü akşam saatlerinde işyerinde kendime yemek yaptım. Dükkandan kısa süreli olarak dışarı çıktım. Yemek yemek için tekrar işyerine girdiğimde, bir kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım. Uzaklaştırmaya çalıştım. Kedi de beni tırmalamaya çalıştı. Ben de sinirlenerek kediyi ellerimle tutup, ayaklarımla uzaklaştırdım. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım. Ancak kedinin ölmediğini tahmin ettiğim için dükkandaki fırça ile kediyi koyternırın oraya ittirdim" dedi.

"Ayıltmak için su döktüm"

Olayla ilgili bilgisine başvurulan tanığın ifadesinde kedinin gri olduğunu söylense de kendisinin tekme attığı kedinin beyaz renkli olduğunu söyleyen Rıdvan A. "Kedinin üzerine, ayıltmak amacıyla, su döktüm. Bana göstermiş olduğunuz görüntülerdeki şahıs benim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmem. Başka bir diyeceğim yok" diye konuştu.

Cezaevine konuldu

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini toplatan savcılık şüpheliyi, ifadesini aldıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklama kararı verip, şüpheli Rıdvan A.'yı cezaevine gönderdi.

Kaynak: Sabah