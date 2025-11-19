Yedikleri midyeden zehirlenen 4 arkadaş hastanelik oldu

Bursa'da midye yedikten sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan 4 genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, dün Yenişehir'den gelen 4 arkadaş çarşıda gezdikten sonra Tophaneye çıktı. Bursa'yı kuş bakışı izledikten sonra midye yiyen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), otobüse binerek Yenişehir'e döndü.

Bir anda fenalaşan 4 arkadaş, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle ailelerinin yardımıyla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri de gözyaşlarını tutamadı.

İHA