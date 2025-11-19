Yedikleri midyeden zehirlenen 4 arkadaş hastanelik oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bursa'da midye yedikten sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan 4 genç, hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, dün Yenişehir'den gelen 4 arkadaş çarşıda gezdikten sonra Tophaneye çıktı. Bursa'yı kuş bakışı izledikten sonra midye yiyen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), otobüse binerek Yenişehir'e döndü.
Bir anda fenalaşan 4 arkadaş, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle ailelerinin yardımıyla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri de gözyaşlarını tutamadı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol