Yer: Esenyurt... 12 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta markette alışveriş yapan 12 yaşındaki çocuk, tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki erkek çocuk, henüz kimliği belirlemeyen başka bir müşteri tarafından darbedildi.

Esnafın araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bakkala gelmesi, şüphelinin darbetmesi, esnafın araya girmesi ve saldırganın kaçması yer alıyor.

AA