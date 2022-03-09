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Yeraltı dünyasının ''Karadayı''sı hayatını kaybetti

Yeraltı dünyasının ''Karadayı''sı hayatını kaybetti

Yeraltı dünyasında ‘Karadayı’ olarak bilinen Zihni İpek, yakalandığı koronavirüsü atattıktan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

“Karadayı” lakaplı Zihni İpek koronavirüsü atlattıktan bir hafta sonra solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İpek, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi ediliyordu. İpek, bugün öğle namazının ardından Küçükyalı aile kabristanlığına defnedildi.

Zihni İpek, geçen yıl Şubat ayında tutuklanıp cezaevine girmişti. İpek, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. Özellikler 1970-80 arasında yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden bir haline gelen İpek’in adı, 2000’li yıllarda da zaman zaman gündeme gelmişti. İpek’in, 1980 öncesi ‘İtalyan mafyasıyla bağlantı sağladığı’ iddia edilmişti.

Etiketler Zihni İpek karadayı yer altı yer altı dünyası
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