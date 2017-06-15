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  4. 15 Haziran 2017 16:30

Yerdeki kanları görünce şoke oldu

Adana'da bir kişi, çalıştığı firma aracıyla elektrikli bisiklet kullanan kişiye çarptı.

Yerdeki kanları görünce şoke oldu
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Adana'da 31 yaşındaki N.G., çalıştığı firma aracıyla elektirikli bisikletli 29 yaşındaki İbrahim Özdemir'e çarptı. Hastaneye kaldırılan motor sürücüsünün yerdeki kanlarını gören G., şoka girdi.

Kaza, merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat firmasında çalışan N.G. (31), bulvar üzerinde elektirikli motoruyla giden İbrahim Özdemir'e arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Özdemir, motoruyla birlikte 50 metre sürüklenerek, başını yere çarptı. Kanlar içiresinde kalan Özdemir, çağırılan ambulans ile Adana Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından ne yapacağını bilemeyen, araç sürücüsü şoka girdi. Yerdeki kanları görünce uzun süre kendine gelemedi, refüjdaki ağaçlara tutunarak ağladı. Araçların, kanların üzerinden geçmemesi için, vatandaşlar yola sandelye ve duba koydu. N.G.'nin giderek fenalaşması üzerine, polisler yoldaki kanları temizlemesi için, civardaki kafetarya görevlilerinden yardım istedi. Kanlar kovalarla su dökülerek temizlendi. Hastaneye kaldırılan, İbrahim Özdemir'in hayati tehlikesi olduğunu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

firma , sürücü , kaza , kan , adana