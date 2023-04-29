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Yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz gece gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte yer yer dolu da etkili oldu. İlçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi TOKİ Evleri'ne yakın bir noktadaki boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Etiketler osmaniye kadirli ilçe yıldırım yıldırımın düştüğü an
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