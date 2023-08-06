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Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu

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Bundan yıllar önce yine Türkiye'de yaşanan ve zihinlerden silinmeyen "şemsiyeli uçuş"un ikincisi yine Türkiye'de yaşandı. Güvenlik kameraları rüzgardan uçan şemsiyenin bir vatandaşı da beraberinde götürdüğü anları saniye saniye kaydetti.

Erzurum’da bir manav dükkanında çalışan şahıs, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Yol kenarına düşerek yaralanan şahıs, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan B.A., şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi B.A.’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen B.A.’un durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.

İHA

Etiketler uçan şemsiye şemsiye uçtu vatandaşı uçurdu video erzurum
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