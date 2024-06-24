Yine mi intihar? Polis memuru evinde ölü bulundu

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Ş.A. (40), evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Ş.A.'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri A.'nın evine gitti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda A., beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.'nın kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.



Öte yandan A.'nın 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

İHA