  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler

Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler

Güncelleme:

Batman'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti.

Batman'ın Bağlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde yüzlerine maske takarak bir araya gelen grup, yolu kapatıp çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Batman'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti.

Uyarılara rağmen dağılmayarak taş ve havai fişek atan gruba, polis ekipleri Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti.

Batman'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti.

Müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, yanan çöp konteynerleri de TOMA’dan sıkılan su ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler Batman maskeli grup yol kestiler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam Verdiği sözü tuttu; göreve ''kapısını sökerek'' başladı Verdiği sözü tuttu; göreve ''kapısını sökerek'' başladı Özgür Özel ilk teşekkür ziyaretini o ile yapacak Özgür Özel ilk teşekkür ziyaretini o ile yapacak Yağ aldırma operasyonu, cinayetle bitti Yağ aldırma operasyonu, cinayetle bitti İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri CHP erken seçim kararını verdi CHP erken seçim kararını verdi