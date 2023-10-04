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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında, tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, Bahçeler Mahallesi Nehrisedde yolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir erkek olduğunu fark ederek, durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildiler. Olay yerinde gelen polis ekipleri, cebinden çıkan kimlikle ölen kişinin, M.B. (33) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, B.'nin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğu tespit etti. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu. B.’nin cenazesi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılan otopsi ve polis soruşturması sonrası belli olacak. 

DHA

Etiketler samsun tüfek ceset
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