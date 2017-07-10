Yolcu otobüsü bir anda alev aldı !

Isparta-Antalya karayolu Kargı tünelleri mevkiinde bir yolcu otobüsünde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında kara dumanlar yükselmesi ise akıllara '10 numara yağ' iddialarını getirdi.

Özel bir firmaya ait 40 yolcu taşıyan otobüs Antalya-Isparta karayolunun Karaözü mevkisi Kargı tünelleri yakınında tek taraflı kaza yaptı. Kazanın ardından otobüs alev aldı ve yolcular tahliye edildi.

Kısa sürede otobüsün her tarafını kaplayan alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yanan otobüse ve ormanlık alana ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı ile 4 arazöz de yangına müdahalede bulundu. Otobüsteki yangın tamamen söndürülürken, ormanlık alandaki alevler de kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle korku ve panik yaşayan yolcuların başka bir otobüsle yolculuklarına devam edeceği belirtilirken, yangın esnasında kara dumanlar yükselmesi ise akıllara '10 numara yağ' iddialarını getirdi.

10 NUMARA YAĞ NEDİR?

10 numara olarak adlandırılan madeni yağ; atık motor ve hidrolik yağları ile işlenmemiş ham yağlardan oluşmaktadır. Fakat gerçekte tam olarak hangi yağlardan oluştuğunu söylemek oldukça güçtür.