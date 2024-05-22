Çelik'ten seferberlik açıklaması: Değişen koşullarda belgelerin güncellenmesi gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak sosyal medyada gündem olan Seferberlik Hali Düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 14.30'da başladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

MKYK toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ekonomi ve eğitim başlıklarında birer sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Toplantı sonraı Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Kampta Meclis, parti teşkilat çalışmaları değerlendirilir ekonomi dış politika kapsamında sunum yapılır. Kamp için hazırlıklarımızı sürdüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış poitikada Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi ve orada uygulanan soykırıma karşı ortaya koyduğumuz tutum çerçevesinde. İç politikada da gelişmeler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. MKYK üyelerine önümüzdeki 4 yıllık dönemi değerlendirirken birlik beraberliğin konusunda açıklamalar yaptılar.

Cumhur İttifakı içerisinde birlik ve beraberliğin korunmasıdır. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

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Taziyelerimizi sunuyoruz. Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız. Bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız cenaze törenine katılacaklar. Akıncı İHA gönderilmiştir. AKINCI İHA'nın çok kısa bir zaman içerisinde zorlu hava koşullarında merhumların yerini tespit etmesi Türkiye'nin bu konudaki imkan ve kabiliyetlerinin nasıl geliştiğinin göstermesi bakımından fevkalade önemlidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacak.

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Daha önce değişecekti deprem nedeniyle ertelendi. Olağan bir şekilde güncellenmiştir.