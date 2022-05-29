Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Tevfik D. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada 27 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol