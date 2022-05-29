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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Tevfik D. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada 27 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler afyonkarahisar yolcu otobüsü kaza
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