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Yolcu otobüsü küle döndü

Kırıkkale-Kırşehir yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D-765 kara yolunun 58’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kayseri’ye giden, Bülent Y. idaresindeki Mercedes marka yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurarak içerisinde bulunan 25 yolcuyu tahliye etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sardı. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Araç trafiğine kapatılan kara yolu, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldı. Alev alev yanan otobüsten ise geriye demir iskelet kaldı.

Tahliye edilen yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler kırıkkale kırşehir yolcu otobüsünde yangın
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