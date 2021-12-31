Yolda yürürken vurulmuştu: Kahreden haber 2 gün sonra geldi

Kayseri'de, yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Hacı Duran G.'den kahreden haber geldi.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Duran G., yolda yürürken yanından otomobille geçen otomobilden pompalı tüfekle 5 el ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G., ağır yaralandı.

Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Duran G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren G., bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.