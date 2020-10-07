SON DAKİKA
AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Ekim 2020 18:21

Yozgat'ta yük trenleri çarpıştı! AFAD olay yerinde

ozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treni çarpıştı. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta yük trenleri çarpıştı! AFAD olay yerinde
A+ A-

Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 makinist yaralandı.

Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük treni çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

yozgat , yük treni , çarpışma , yük
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM