Yozgat'ta yük trenleri çarpıştı! AFAD olay yerinde

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 makinist yaralandı.
Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük treni çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol