Yük asansörü yere çakıldı: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi'nde bir binanın zeminindeki yük asansöründe 2 kişiyi ölmüş halde bulan vatandaşlar, polise haber verdi.

Polisin yaptığı incelemede, sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir (63) ile boya ustası Nurettin Oruç'un (66), 6 katlı dükkanın tadilatını yapmak için yük asansörünü kullandığı, en üst kata çıkmasının ardından halatın kopması sonucu zemine düşen asansördeki Özdemir ve Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Özdemir ve Oruç'un cesetleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen Özdemir ve Oruç'un yakınları fenalık geçirdi.

Öte yandan Özdemir ve Oruç'un yakınlarının polise giderek, dünden bu yana kendilerinden haber alamadıkları yönünde ihbarda bulundukları öğrenildi.