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Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı

Kaçak yollarla gittiği Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim aldığı belirtilen PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi terörist İstanbul'da yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yunanistan ve Irak'a kaçak yollarla giderek burada eğitim alan Ü.G. yakalandı.

Kaçak yollardan 2021 yılında Yunanistan’a giderek PKK kamplarına katılan daha sonra Irak'taki örgütün eğitim kampına katılan Senar ve Hebun kod adlarını kullanan Ü.G. (31), Irak’taki eğitim kampından sonra bir süre Asos Pencewin bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttü. Ü.G.’in 2022 yılının temmuz ayında Şırnak Habur Kara Hudut Sınır Kapısından giriş yaptığı belirlendi. Hakkında Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan Ü.G., İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül’de İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ü.G., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler terör terörist yunanistan gözaltı istanbul
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