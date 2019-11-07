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  4. 07 Kasım 2019 13:41

Zafer Soma'daki maden işçilerinin oldu

Soma katliamının ardından işten çıkarılan ve tazminatları beş yıldır ödenmeyen 3 bin 500 işçi bakanlıktan söz aldı. Soma ve Ermenek işçilerine tazminatlarının ödenme sözü verildiğini duyurdu.

Zafer Soma'daki maden işçilerinin oldu
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Soma’dan Ankara’ya yürüyen madenciler eylemlerinin 32’nci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştü. Görüşmelerinde olumlu sonuç alan madenciler, Soma ve Ermenek işçilerine tazminatlarının ödenme sözü verildiğini duyurdu. Beş yıldır kıdem tazminatları ve emeklilik hakları için mücadele eden işçiler içlerinden bir heyeti Ankara’ya göndermişti. Aralık ayına kadar tazminatlarının ödeneceğine dair anlaşma yapan madenciler ücretleri yatana kadar bir eylem çizgisi belirlediklerini açıkladı. 13 Mayıs 2014’te Soma’daki katliamın ardından Soma Holding ve Uyar Madencilik’te çalışan 3 bin 500 işçi tazminatları ödenmeden işten atılmıştı. Madenci işçileri beş yıldır kıdem tazminatları ve emeklilik hakları için mücadele ediyordu.

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