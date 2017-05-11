Zehirlendikleri sanılan iki çocuk uyurken bulundu

Konya'da, sobadan sızan gazdan zehirlendiklerinden şüphelenilen iki çocuk, balkon penceresinden eve giren itfaiye ekiplerince uyurken bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Merve Yüce (3) ve Havvanur Altuntepe'den (11) haber alamayan yakınları polisten yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evde çocuklarla yaşayan Altuntepe'nin dedesinin anahtarı içeride unuttuğu için kapıyı açamadığını ve evi arayan yakınlarının telefonuna yanıt vermediğini belirledi.

Çocukların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirtilince olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

İtfaiye aracının merdiveniyle balkon kapısından içeri giren ekipler, iki çocuğu uyurken buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar daha sonra yakınlarına teslim edildi.