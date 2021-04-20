Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Ş.'yi (24) dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet K. (27), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Zeynep Ş.'nin annesi Aruz Ş., Kadın Hakları Derneği üyeleri ile aralarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sanık, üzücü olayın hastalığı nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, "Yönlendirilmiş olmam sebebiyle psikolojim bozulduğu için elim olaya sürüklendim. Başka da söyleyecek sözüm yok." dedi.

Mahkeme heyeti, Selim Ahmet K.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Zeynep Ş. (25), geçen yıl 24 Mayıs’ta, erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet K.’nin (27) evine gitti. K., önce dövdüğü Ş.’yi daha sonra 37 yerinden bıçakladı. Kendisini de yaralayan K., sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Zeynep Ş.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan K. ise tedavisinin ardından tutuklandı.

K. hakkında ’beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ istemiyle dava açıldı.

AA