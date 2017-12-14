Zincire bağlı halde ölü bulunmuştu... Korkunç detaylar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, samanlıkta beton direğe zincirle bağlanmış halde cesedi bulunan 30 yaşındaki Ali Ç.'nin iple boğularak öldürüldüğü, sonra direğe bağlanarak, samanlığın ateşe verildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak, Ali Ç.'nin eşi Emine Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, sevgilisi olduğu ileri sürülen Halil İbrahim Karataş ise tutuklandı. Emine Ç. "Bizi öyle görünce 'Allah belanızı versin' diyerek, dışarı çıktı. Halil İbrahim Karataş, arkasından giderek, eşimle boğuştu. İple boğdu ve samanlıktaki direğe bağladı" dedi.

Şuhut'a bağlı Mahmutköy'de, 12 Aralık Salı günü sabah saatlerinde, bir evin samanlığından duman çıktığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahale ardından kontrol altına alındı. Samanlıkta inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, içerideki beton direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedinin çiftçi Ali Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Olayın ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, ilk etapta, Ali Ç.'nin eşi Emine Ç.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emine Ç. ile Halil İbrahim Karataş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Emine Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Halil İbrahim Karataş ise tutuklandı.

"EŞİM, BİZİ KİLERDE GÖRDÜ"

Emine Ç., sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede, eşinin pazartesi gecesi kahveye gittiğini, kendisinin de çocuklarıyla evde kaldığını söyledi. Bu sırada cama taş atıldığını anlatan Emine Ç., şunları söyledi: "Aşağı inip, baktığımda Halil İbrahim Karataş'ı gördüm. Niye geldiğini sorduğumda ise, bana sarılıp, öpmeye çalıştı. Beni kucaklayarak, samanlığın yanında kiler olarak kullandığımız odaya götürdü. O sıra eşim geldi. Bizi öyle görünce 'Allah belanızı versin' diyerek, dışarı çıktı. Halil İbrahim Karataş, arkasından giderek, eşimle boğuştu. İple boğdu ve samanlıktaki direğe bağladı. Ben de yukarı çocuklarımın yanına çıktım. Bir süre sonra uyumuşum. Sabah samanlığın yandığını gördüm. Komşular ve gelenler, yangını söndürdü."

Halil İbrahim Karataş ise ifadesinde Emine Ç.'nin anlattıklarının yalan olduğunu, kendisinin ailenin evine gitmediğini, olayın geçtiği ileri sürülen saatlerde evinde olduğunu öne sürdü.