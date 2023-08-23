Zonguldak'ta silahlı çatışma: Yaralılar var

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı çatışma ve sonrasında hastane önünde yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde meydana geldi. A. kardeşler ile T.A. ve İ.A., köy muhtarı M.M.’nın evinin önüne geldi. Para meselesinden husumetli olan M. ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada M.M., T.A. ve M.A.’ın oğlu İ.A. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ereğli ve Alaplı’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KAVGA HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

Alaplı Devlet Hastanesi’nde de devam eden kavgada M.A., M.M.’nın kardeşi M.M.’yı silahla yaraladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri ise devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA