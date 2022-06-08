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3 terörist daha etkisiz hale getirildi

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı barış pınarı bölgesi
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