3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam

Herkes Prof. Dr. Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı konuşmayı konuşuyor

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: ''Bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım...''