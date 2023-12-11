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3 yaşındaki kızını öldüren kadın için ''akıl sağlığı'' kararı

3 yaşındaki kızını öldüren kadın için ''akıl sağlığı'' kararı
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan S.K.'nin akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanması istendi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kızını öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık S.K. ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sarayönü ilçesinde 24 Mart'ta 3 çocuk annesi S.K., 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

Etiketler akıl sağlığı çocuk anne ölüm
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