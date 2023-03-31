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34 ilde 4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları

34 ilde 4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları
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14 Mayıs seçimlerinde adaylığı kesinleşerek Resmi Gazete'de yayınlanan 4 Cumhurbaşkanı adayı için 34 ilde yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken Mart ayında yapılan bir seçim anketi sonucu daha açıklandı.

TAG Araştırma tarafından Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmen adaylıkları açıklanan 4 isim için 34 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

24-30 Mart tarihleri arasında 34 ilde 1700 kişiyle yapılan ve "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,8
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,6
Muharrem İnce: Yüzde 3,2
Sinan Oğan: Yüzde 2,5

34 ilde 4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları

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