34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar çıktı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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