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34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar çıktı

34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Etiketler suruç ışid deaş saldırı karar mahkeme ceza Tek tutuklu sanık
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