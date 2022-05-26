4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin'deki bazı alanlar 'orman' sınırları dışına çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararaına göre Düzce Gümüşova'ya bağlı Selamlar köyü, Manisa Yunusemre'ye bağlı Uzunburun mahallesi, Bilecik Osmaneli'ne bağlı Selçik köyü ve Mersin Mut'a bağlı Barabanlı-Meydan mahallesinde krokileri ile sınır ve koordinatları belirtilen alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.