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4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer alan 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya, Mersin, Kocaeli ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalaması çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler fetö gözaltı konya
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