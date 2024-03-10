4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen Mahzen-8 operasyonunda organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden 'Mahzen-8' operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
Yerlikaya şunları söyledi:
"Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını A.A.'nın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı!"
Balıkesir merkezli 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/pnLksOCJBu
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