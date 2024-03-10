4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen Mahzen-8 operasyonunda organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden 'Mahzen-8' operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını A.A.'nın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı!"