4 kız öğrenciye dehşeti yaşattı !

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 kız çocuğuna ve engelli kadına taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Ülkü Halim Gökçedağ İlkokulu çevresinde iş yeri bulunan H.A. isimli kişi 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan aynı günde çarşı merkezinde engelli bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.G. isimli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonuncu yakalandı. Şüpheli H.G. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.