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4 terörist daha teslim oldu

4 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçan 4 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, ''Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 terör örgütü üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya terörist teslim
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