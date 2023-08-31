4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçan 4 teröristin teslim olduğunu duyurdu.



Bakan Yerlikaya, ''Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 terör örgütü üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.'' ifadelerini kullandı.