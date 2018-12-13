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  3. 13 Aralık 2018 10:40

400 tonluk demir iskele sulara gömüldü

Adıyaman’da şiddetli yağış nedeniyle dolan barajın kapağı açılınca, restorasyonu devam eden 1800 yıllık tarihi köprünün 400 tonluk demir iskelesi sulara gömüldü.

400 tonluk demir iskele sulara gömüldü
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M.S. 2. Yüzyıl’da Göksu Çayı üzerine inşa edilen Kızılin (Göksu) Köprüsü’nde yaklaşık 1 yıldır süren restorasyon çalışmalarına şiddetli yağış darbe vurdu. Toplam uzunluğu 150 metre olan, 7 buçuk metre genişliğinde ve 3 kemerden oluşan tarihi köprünün 32 metre uzunluğundaki orta kemerini yapmak için kullanılan 400 ton demir iskele sel sularına kapıldı.



Önceki gün Göksu Çayı üzerinde bulunan HES barajının gövdesi aşırı yağışlar nedeniyle dolunca ve barajın zarar görmemesi için kapaklar açıldı. Baraj kapaklarının açılmasıyla köprünün demir iskelesi su seviyesinin yüksekliği ve şiddetine dayanamadı. Azgın sular demir kemeri sürükledi. Sulara gömülen 400 tonluk demir iskelenin yüzlerce metre sürüklenerek gözden kaybolduğu öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, tarihi köprünün zarar görmediği, sadece iskelenin yıkıldığı öğrenildi.





İHA

adıyaman , tarihi köprü , kızılin göksü köprüsü
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