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  3. 30 Mart 2019 16:20

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

Konya'da 45 günlük Suriyeli Zeynep Selman, yatağında ölü bulundu. Otopside, bebeğin zatürreden öldüğü belirlendi.

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü
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Olay, saat 08.45 sıralarında Hacrhasan Mahallesi Şenyüzler Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Hamide Selman (22), üst katta bebeği Zeynep'i uyuttuktan sonra alt kata inerek eşi Muhammed Selman (24) ile kahvaltı yapmaya başladı. Baba Selman, bir süre sonra kızına bakmaya gittiğinde, bebeğinin nefes almadığını fark etti. Ailenin haber vermesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Zeynep bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZATÜRREDEN ÖLMÜŞ
Polisin ifadesine başvurduğu Selman çifti, Zeynep bebeğin herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopside bebeğin zatürreden öldüğü tespit edildi. Bebeğin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

DHA

zeynep bebek , zatürre
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