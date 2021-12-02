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48 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi: ''Bina yürümüş''

48 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi: ''Bina yürümüş''

Tokat'ta, bir inşaat sahasında temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı bir bina ağır hasar gördü.

Kent merkezi Deve Görmez Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Umut Apartmanı'nın hemen yanındaki boş arsada inşaat çalışması başladı. İnşaatta temel kazısı sırasında Umut Apartmanının duvarı, bitişiğinde bulunan Gül Apartmanından yaklaşık 35 santimetre ayrıldı. Her iki binada oturan toplam 48 kişi, polis ve AFAD ekiplerince tahliye edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

"MÜTEAHHİT YAPARIZ DİYOR"

Bina sakinlerinden Azmi Karadeniz, "Biz içeride otururken komşumuz bize haber verdi. Binanız ayrılıyor diye. Burada temel açılırken oldu. Kepçe devamlı vuruyordu. Kepçenin darbesinden oldu" dedi.

Yavuz Uslu ise "Kepçenin oradaki taşlara vurması sonucu bina yürümüş. Müteahhit de yaparız diyor" diye konuştu. (DHA)

Etiketler bina kazı
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