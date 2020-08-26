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  3. 26 Ağustos 2020 19:41

5 yıllık peynirleri piyasaya süreceklerdi! Yakalandılar

Denizli’nin Honaz ilçesinde piyasadan ucuza topladığı son tüketim tarihi 3-5 yıl geçmiş 3 ton peyniri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheli yakalandı.

5 yıllık peynirleri piyasaya süreceklerdi! Yakalandılar
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Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, Honaz’ın Karateke Mahallesi'nde yaşayan Ramazan C’nin (27) piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirli toplayarak tekrar piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Halk sağlığı ile oynayarak halksız kazanç elde elden gıda teröristinin üretim yaptığı depoya sabaha karşı yapılan operasyonda, yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3 ila 5 yıl önce geçmiş peynirleri cüzzi bir ücretle toplayıp güncel fiyattan satan Ramazan C, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Vatandaşın sofrasına ulaşması son anda jandarma tarafından engellenen 3 ton peynire ise imha edilmek üzere el konuldu.

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piyasa , 5 yıllık , peynir
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