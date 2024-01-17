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50 bin dolar kaptırmıştı! Canan Karatay'ı dolandıran zanlı yakalandı

50 bin dolar kaptırmıştı! Canan Karatay'ı dolandıran zanlı yakalandı
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Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay'ı 2013 yılında dolandıran şüphelilerden biri, Şanlıurfa'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel haraket polislerinin de destek verdiği operasyonda; 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından aranan 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, 2013'te Prof. Dr. Canan Karatay'ın 50 bin dolar ve 10 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 1'i olduğu ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Etiketler canan karatay dolandırıcı
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