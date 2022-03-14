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50 metre yükseklikte rahatsızlanınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

50 metre yükseklikte rahatsızlanınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem konutları şantiyesinde 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünün yardımına itfaiye erleri yetişti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem konutları şantiyesinde 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünün yardımına itfaiye erleri yetişti.

Olay, Bayraklı ilçesinde deprem konutları şantiye alanında meydana geldi. Vinç operatörü olarak çalışan Meriç D. (21), 50 metre yükseklikte çalışırken rahatsızlandı. D., rahatsızlığını şantiyede çalışan arkadaşlarına bildirdikten sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, şantiye alanına getirdiği vinçle D.’i 50 metre yükseklikten aşağı indirdi. Sağlık ekipleri, kalp krizi şüphesiyle Mert D.’i Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye götürülen D.’in tedavi altına alındığı öğrenildi.

Etiketler DEMİZ YÜKSEKLİK
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