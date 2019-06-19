50 yıllık eşini öldürdü ''keşke beni o öldürseydi'' dedi

Bursa'da 50 yıllık eşi Fatma K.'u (66) boğazını bıçakla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kasım K.(80), iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde "Keşke beni o öldürseydi" diyen Kasım K., kararı duyunca "Adalet ne derse boynum kıldan ince" dedi.

Olay, geçen yıl Aralık ayında Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım K. ile 50 yıllık eşi Fatma K. , tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kasım K. , 2 çocuğunun annesini boğazını bıçakla keserek öldürdü. Ardından da Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek, eşini öldürdüğünü ve cesedin evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, Fatma K. 'un cansız bedenini buldu. Kazım K. , tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kasım K. 'un tutuklu olarak 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında eski savunmalarını tekrarlayan K. , ağlayarak “Hakim bey 80 yaşında, şeker hastası biriyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. Kime gideceksin diye sorduğumda '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor, söylemiyorum işte' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" diye konuştu. Son sözü sorulduğunda da "Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, iyi hal indirimiyle 20 yıla indirdi. Oy çokluğuyla alınan karar üzerine Kasım K. , "Adalet ne derse boynum kıldan incedir" diye konuştu.



