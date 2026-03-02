500 bin sosyal konut kuralarında Ankara, Hatay, İzmir ve Muğla takvimi belli oldu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona yaklaşılıyor. 75 ilde kura heyecanını geride bırakan TOKİ, gözlerini haftanın en kritik çekilişlerine çevirdi. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı 2-8 Mart kura takvimi kapsamında, Ankara ve İzmir gibi yoğun başvuru alan illerin kura tarihleri kesinleşti.

Türkiye genelinde milyonların gözü kulağı 500 bin sosyal konut projesi kura çekimlerine çevrildi. 75 ilde kura çekimlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, projenin en büyük ayaklarından olan Ankara ve İzmir için beklenen takvim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

Ankara’da Dev Tören: 31 Bin Konut Sahibi Buluyor

Ankara kura çekimleri, bu haftanın en önemli gündem maddesi. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum da katılacak. Ankara genelinde toplamda 31 bin 73 konutun hak sahibi bu törenle netleşecek.

Haftalık Kura Takvimi: Hangi Gün, Hangi İl?

aber3.com olarak derlediğimiz resmi verilere göre, bu hafta kura çekilecek iller ve konut sayıları şöyle:

3 Mart Salı: Ankara (31.073 konut)

4 Mart Çarşamba: Muğla (6.417 konut)

6 Mart Cuma: İzmir (21.020 konut) ve Hatay (13.289 konut)

Gözler İstanbul’da 79 İlde Süreç Tamamlanıyor

Bu haftaki çekilişlerle birlikte kura heyecanı toplamda 79 ile yayılmış olacak. Haftanın sonunda toplam 403 bin 632 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenmiş olacak. 81 ilin tamamlanmasına ramak kala, projenin final aşaması olan İstanbul kuraları için de geri sayım resmen başladı.