55 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenleme Meclis'te!

AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar!

''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı

Diş tedavisinde implantı rafa kaldıracak yöntem... Deprem sonrası konutlardan yola çıkıp, başardı!

AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı

Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı!

Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti!

Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu

Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif!

Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım''

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına saatler kala, maçın canlı yayınlanacağı kanal değişti!

Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü...

2026 yılının MTV tutarları belli oldu... İşte yıl ve motor gücüne göre yeni zamlı MTV ücretleri

Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı!

Japon deprem uzmanından 2 ilimiz için büyük deprem uyarısı!

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık koridorlarında konuşulan asgari ücret zammı ortaya çıktı

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti!

Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor...

Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehitlerin isimlerini açıklayan emekli askerlere ceza!

Yalancı Yarim'in ''Naz''ı güzel oyuncu son hali ile beğeni topladı