55 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenleme Meclis'te!
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve 55 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenlemenin de bulunduğu yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu
Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, Meclis'e sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 55 bin mahkumun yararlanması beklenen düzenlemeyle birlikte denetimli serbestliğin 3 yıl erken olacağını söyledi.
Düzenlemenin bir af anlamına gelmediğini, koşullu salıverme olduğunu vurgulayan Güler, "Başlangıçta 54-55 bin civarında mahkumu ilgilendiriyor." dedi.
Güler, önümüzdeki yıllarda düzenlemeden faydalanacakların sayısının artabileceğini kaydetti.
