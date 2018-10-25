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  3. 25 Ekim 2018 16:44

58 yaşında fuhuştan gözaltına alındı

Samsun'da evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen kadın gözaltına alındı.

58 yaşında fuhuştan gözaltına alındı
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Samsun'da evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen 58 yaşındaki E.K. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., savcıya ifade verdikten sonra "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen E.K. çıkardığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İHA

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