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  3. 15 Haziran 2020 15:46

6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Yalova merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda, 7’si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Yalova merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7’si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



DHA

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