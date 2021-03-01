6 ilde yeni karantina kararları

Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün, Sakarya, Gümüşhane, Rize, Adıyaman, Bartın ve Balıkesir’de karantina uygulamaları başlatıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme adımlarının atılmaya başlaması beklenirken, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi de dikkat çekiyor. 4-5 bin bandına gerileyen günlük vaka sayısının tekrar 9 bin bandına ulaşması karantina tedbirlerinin de devam etmesine neden oluyor.

Ülkede korona virüsle mücadele kapsamında son olarak Sakarya, Gümüşhane, Rize, Adıyaman, Bartın ve Balıkesir’de ev, mahalle ve köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine ilişkin detaylar şöyle:

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 4 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Taraklı Kaymakamı Levent Küçük başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Mahdumlar Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslıların tespit edilmesi üzerine 4 evin 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bölgede önlem alan jandarma ekipleri, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dibekli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugün 13.00'ten itibaren ilgili köyde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

RİZE

Rize'nin Ardeşen ilçesi Yavuz köyüne bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Covid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni karar aldığı belirtildi.

İlçeye bağlı Orta Mahallesi'nde bugün saat 16.00 itibarıyla karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, yurttaşlardan alınan tedbirlere uyulması istendi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da korona virüs tedbirleri kapsamında son üç günde 119 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 119 evde karantina uygulamasına başlandı.

BARTIN

Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir köyde, korona virüs tedbirleri kapsamında 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Covid-19 vaka ve temaslıları tespit edildi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan yurttaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Durabeyler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Durabeyler'de bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kaynak: 6 ilde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı