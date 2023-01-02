6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde 6 işçinin yaşamını yitirdiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatındaki vincin bir kısmı koparak yere düşmüştü. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada ise kaldırımda yürüyen 2 kişinin olay anında geriye doğru koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı korku dolu anlar yer aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verilirken, olayla ilgili inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Yolçi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil Aydın ve vinç şirketi sahibi İrfan Kasırga tutuklanmıştı.