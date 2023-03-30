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6 yaşında evlendirme skandalında karar günü yarın

6 yaşında evlendirme skandalında karar günü yarın
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İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada yarın karar çıkması bekleniyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G.'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki K.İ. ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. İddianamede K.İ. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Y.Z.G. ve anne F.G. hakkında da ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Y.Z.G. ve K.İ.'nin tutuklu, anne F.G.'in tutuksuz yargılandığının davasın üçüncü duruşması yarın saat 09.30'da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.

DHA

Etiketler hiranur vakfı 6 yaşındaki evlendirme 6 yaşında evlendirilen çocuk
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