6 yaşındaki oğlunu hastanelik etmişti... Gözaltında !

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İhbar üzerine Hatay'ın İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis ekipleri başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çocuğun babası Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bu arada, zanlının, olaya müdahale eden sağlık görevlilerine, oğlunun yüksek bir yerden düştüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

M.Y'nin annesi Gülistan Ö. (29) ise yaptığı açıklamada, olayı gören diğer oğlunun, ağabeyinin babası tarafından dövüldüğünü söylediğini öne sürdü.

Mehmet Y'den 1,5 yıl önce aşırı şiddet gördüğü için boşandığını ifade eden Gülistan Ö, "Çocuğumu elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Çocuğun her yeri mosmor olmuş. Oğlum şu an ölüm döşeğinde. Çocuğa müdahale edeyim derken çocuğun kalbini durdurmuş. Oğlumun durumu hiç iyi değil, durumu çok kritik. Beyni ve damarları hepsi zedelenmiş. Kalp atışları azalmış. Hiç bir şey bırakmamış ondan." diye konuştu.

Gülistan Ö, zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek 7 yıl evli kaldığı eski eşinden her gün şiddet gördüğünü ileri sürdü.