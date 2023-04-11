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7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltına alındı

7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 avukat gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda; farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte yakın kişilerle, örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların özel hatlar kullanarak iletişime geçtiğini belirledi. Ekipler, hukuk mezunu kişilerin mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerinde yerleştirildiklerini de yapılan analizler sonucunda tespit etti.

Ekipler incelemelerin ardından gece saat 01.00’de İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa, Bilecik illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 avukat gözaltına alındı. 

DHA

Etiketler istanbul fetö gözaltı avukat
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