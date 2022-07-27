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7 ilde umut tacirlerine operasyon: Gözaltılar var

7 ilde umut tacirlerine operasyon: Gözaltılar var

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin merkezli Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak’taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile dron destekli gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

İHA

Etiketler mersin göçmen kaçakçılığı
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