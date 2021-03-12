7 kişilik iş ilanına 2 bin başvuru yapıldı!

Bolu’da Türkiye İş Kurumu üzerinden verilen 7 kişilik temizlik işçisi ilanına 2 bine yakın başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu son açıkladığı rakamlar “işsizlik azalıyor” dese de durum gerçekte farklı gözüküyor. Bolu’da verilen 7 kişilik temizlik işçisi ilanına 2 bine yakın kişi başvurdu.

Adalet Bakanlığı’nın Bolu Adliyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden verdiği 7 kişilik temizlik görevlisi ilanına rekor başvuru oldu. İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ve 4 gün yayında kalan ilana 1824 kişi başvurdu.

Gerçek Gündem'den Cemre Kuşaklı'nın haberine göre, TÜİK’in 2021 yılı Ocak ayında “işsizlik bir önceki aya göre azaldı” açıklamasıyla aynı döneme rastlayan bu gelişme rakamların ve araştırma sonuçlarının gerçek yaşama pek de yansımadığını gösteriyor.

Öte yandan, ilana başvuran adayların yüzde 25’inin “ön lisans ve lisans” mezunu olmaları ise dikkat çeken bir diğer nokta olarak öne çıkıyor. Eğitim durumu yüksek gençlerin, yaşamlarını devam ettirebilmek adına mezun oldukları bölümle alakasız işlere bu denli yüksek oranlarla başvurmaları, ülkemizdeki işsizliğin hangi noktada olduğuna dair önemli bir ipucu veriyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından olan işsizlik konusu, siyasetin önünde çözülmesi gereken bir problem olarak duruyor.

Gerçek Gündem